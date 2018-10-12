عصابة تدفع أموالا طائلة للهارب أمير بوخرص مقابل إبعاد شخصيات والإساءة إليهم

كشفت المراسلات أن هناك عصابة تدفع أموالا طائلة، للهارب “أمير بوخرص” مقابل إبعاد شخصيات أو الإساءة لهم، عبر صفحته التحريضية.

حيث أن الهارب “أمير بوخرص” صاحب الصفحة التحريضية، محل أمر دولي بالقبض كان يتلقى مبالغ مالية هامة، من قبل رجال أعمال وشخصيات هامة في الجزائر.

على غرار النائب ممثل الجالية الجزائرية بالخارج، الذي يمثل جبهة التحرير الوطني بفرنسا، الذي كان يدفع له أموالا طائلة من أجل سب عدة شخصيات.

وكشفت أيضا المراسلات أن أفراد الشبكة ينسقون بشكل محكم عبر الماسنجر للإساءة ضد أشخاص.

ومن المنتظر أن قائمة رجال الأعمال ونائب الجالية ستحال على النيابة خلال الساعات المقبلة.