أطاحت مصالح الشّرطة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية خنشلة بعصابة ترويج الأوراق النقدية المزورة لأجل تداولها في السوق الجزائرية.

حيث تضم العصابة شخصين مشتبه فيهمافي جرائم التزوير بغرض ترويج الاوراق النقدية باقليم الولاية.

وقائع القضية حسب مصادر النهار اونلاين، تعود الى ورود معلومات إلى عناصر الامن مفادها قيام شخصين بترويج أوراق نقدية مزوّرة.

من العملة الوطنية وسط مدينة خنشلة، اين تمّ وضع خطة أمنية كلّلت بتوقيف أحد المشتبه فيهما و بحوزته مبلغ مالي.

يقدر بـ366000.00دينار من الاوراق النقدية المزورة مشكلة من فئة 2000 دينار، بالإضافة إلى ورقتين نقديتين مزورتين من العملة الصعبة.

مشكّلة من ورقة نقدية فئة 100 أورو إضافة الى ورقة نقدية فئة 500 أورو،كما تمّ توقيف مشتبه فيه ثاني.

بالقرب من محله التجاري الكائن بخنشلة وهو بصدد إخفاء العتاد المستعمل في التزوير على متن سيارة سياحية.

المتمثّل في طابعة ملوّنة ، 3وحدات إعلام آلي آلة قص الورق، 5 أجهزة حاسوب آلي،هاتف نقال،ليتم توقيف المشتبه فيهما الثاني.

وحجز التجهيزات المستعملة في التزوير بالإضافة إلى المركبة السياحية.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما امام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة ،أين تم إصدار أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في إقليم وطني أو الخارج.

ياسمينة د