عصابة ترويج “الكاشيات” بأحياء باب الزوار وضواحيها في قبض الأمن

تمكّنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم بترويج المخدرات بحي باب الزوار، مع حجز 134 قرص مهلوس من 3 أصناف مختلفة.

وتم تقديم الموقوفين أمام محكمة الدّار البيضاء أين أصدرت الأخيرة أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض عرض وبيع مواد صيدلانية.

قضية الحال حسبما دار بجلسة محاكمة المتهمين محلّ المتابعة، فإن عملية توقيفهم خلال شهر ماي المنصرم جاء عقب ورود معلومات مؤكّدة لمصالح الضبطية القضائيةعن تواجد أشخاص يروّجون المخدرات بحي “رابية ” بباب الزوّار.

استغلالا للمعلومات الواردة، تمّ وضع خطة محكمة لترصد وتتبع المشتبه فيهم، لتتمكن الفرقة المحققة من توقيفهم في حالة تلبّس، إذ مكنت الملامسة الجسدية من حجز 134 قرص مهلوس من 3 أنواع “90 قرص من نوع ريفوتريل، 30 قرص إيريكا،14 قرص بريقبارين.

وعلى إثره تمّ اقتياد المشتبه فيهم إلى التحقيق معهم، وتبين خلال مرحلة التحقيق ، أن المشتبه فيهم اللذين تتراوح أعمارهم بين 20 و26 سنة، كانوا يروّجون المهلوسات بمقاطعة الدار البيضاء وباب الزوار.

وكانت العملية تتم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 دج، إذ كشف أحد المتهمين أنّ العملية كانت تتم عن طريق أحد المروّجين، الذي كان يزوّدهم بكميات مختلفة في كلّ مرة، حسب الطلبيات لعرضها على المدمنين،بغرض الإستهلاك و الترويج

وخلال جلسة المحاكمة خلال مثول المتهمين أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء، تناقضات تصريحاتهم، وحاول كل متهم تبرئة ذمّته من الكمية التي ضبتطها رجال الشرطة.

واعترف المتهمون في نفس الوقت أنهم معتادين تعاطي االأقراص المهلوسة بسبب ظروفهم المعيشية السيئة.

غير أن القاضي واجههم باعترافاتهم الأولية خلال مرحلة التحقيق، باعتبار هم مروجين للسموم في احيائهم، ليلتمس على إثره وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، وعليه ارتأت المحكمة أن تحيل الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.