عصابة تستدرج ابن رجل أعمال وتحتجزه في شقة وتسلبه أكثر من 4 ملايير بقسنطينة

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح فرقة البحث والتحري بأمن ولاية قسنطينة، قد تمكنت خلال اليومين المنقضيين.

من فك لغز اختفاء غامض لابن رجل أعمال ينحدر من إحدى بلديات ولاية ميلة، عثر عليه محتجزا بإحدى الشقق .

على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، وأفادت ذات المصادر أن العملية باشرتها مصالح الفرقة عقب شكوى قدمها رجل أعمال.

مفادها اختفاء ابنه المسمى «ط.ي» وانقطاع الاتصال معه، بعدما كان بحوزته مبلغا ماليا قدر بقرابة 4 ملايير سنتيم.

كان بصدد إيداعه بأحد البنوك في قسنطينة، ليتم مباشرة التحريات التي اعتمدت على الاتصالات الهاتفية التي أجراها الضحية.

حيث بينت التحقيقات أنه وقع في فخ عصابة استدرجته لسرقة أمواله، ليتم تدقيق التحريات الميدانية.

التي مكنت من تحديد هوية أحد المتورطين ومكان تواجد الضحية بإحدى الشقق ومداهمتها.

أين عثر عليه في حالة صحية حرجة ونقل إلى المستشفى، أين وضع تحت المراقبة الطبية، حسبما أفادت ذات المصادر.

التي أضافت أن الأبحاث لا تزال جارية من أجل الإطاحة بالمبحوث عنه «ر.ع».

الذي لعب دور الوسيط بين الضحية والمتهم الرئيسي الذي ينحدر من إحدى المدن الجنوبية.