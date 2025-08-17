عصابة تستدرج المواطنين بواسطة العنصر النسوي بأولاد فايت!

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، كتيبة الشراقة من وضع حد لعصابة خطيرة تنشط عبر إقليم أولاد فايت، تقوم باستدراج ضحاياها باستعمال العنصر النسوي والاعتداء عليهم بالعنف وسلبهم ممتلكاتهم.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية بعد تلقي الفرقة لعدة شكاوي من طرف المواطنين. والذين وقعوا ضحايا هذه العصابة من خلال استدراجهم من البلديات المجاورة إلى الأحياء الخضراء والاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وسلب ممتلكاتهم.

وبعد تنشيط لعنصر الاستعلامات تم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة مسكن المشتبه به الرئيسي.

ومكنت العملية من توقيف 5 أشخاص متورطين من بينهم إمرأتان، يتم استغلالهما في عملية استدراج الضحايا. والإعتداء عليهم بالعنف بمختلف الأسلحة البيضاء.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. من أجل جريمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة. المقترنة بظرفي استعمال السلاح الظاهر والتعدد، الضرب والجرح العمدي، حيازة أشياء مسروقة.