عصابة تستغل القصر لسرقة الكوابل الكهربائية في قبضة الأمن

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء بوضع شابين اثنين ينشطان ضمن عصابة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية رهن الحبس. فيما استفاد شابين قاصرين من الإفراج من طرف قاضي الاحداث، لتورطهما في نفس الجرم، على أن يمثل المتهمون للمحاكمة الأسبوع المقبل.

وجاءت عملية ايقاف المتهمين، بحر الأسبوع الجاري أين لفت رجال الشرطة انتباههم سيارة مشبوهة. متوقفة على مستوى ورشة بناء بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة.

وعند التقرب من الامكنة تم ضبط شابين اثنين أحدهما سائق سيارة غير شرعي. أما الثاني فكان بصدد وضع كمية من الكوابل الكهربائية بالصندوق الخلفي للسيارة، بعد تقطيعها واخراجها في كيسين من الورشة.

فيما كان الشريكين القاصرين بداخل الورشة يقومان بعملية تقطيع الكوابل المسروقة بغرض الإسراع في اخراجها من طرف باقي المتهمين.

وتبين من خلال جلسة المثول الفوري، أن المتهمون تنقلوا من حي باش جراح الى حي زرهوني مختار بباب الزوار، على متن سيارة أجرة غير شرعية، مقابل مبلغ مالي، بحيث صرح سائق السيارة بأنه ليس له علاقة بالسرقة وأنه قام بنقل الشبان من باش جراح الى باب الزوار بطريقة عادية، مثلما جرت العادة.

ومن المنتظر أن يمثل المتهمون للمحاكمة لمواجهة تهمة السرقة بالتعدد.