عصابة تستولي على 30 رأس ماشية بمقطع دوز في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم بلدية بوهني مساء يوم الأربعاء من توقيف شخصين من عموم أفراد عصابة تورطوا في الإستيلاء على 30 رأس ماشية بضواحي بلدية مقطع دوز التابعة إداريا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر.

و كان أفراد العصابة قد رصدوا قطيعا لأحد الموالين داخل حظيرة محيط مسكنه قبل أن يداهموا الموقع و يسوقون القطيع نحو ضيعة فلاحية قريبة.

إلا أن شاة قاصية تسربت من القطيع كشفت أمرهم و عادت أدراجها إلى الحظيرة قبل أن يتفطن الموال لموقع إخفاء القطيع.

مما اضطره ذلك إلى إبلاغ مصالح الدرك الوطني التي طوقت المستودع واستعادت رؤوس الماشية.

وأوقفت شخصين تم إخضاعهما للتحقيق و التحري للكشف عن باقي العناصر الشركاء إلى حين تقديمهما أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية صبيحة اليوم الخميس الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت .