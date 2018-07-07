عصابة تسرق حاوية محملة بالسلع من ميناء عنابة

فككت مصالح الدرك الوطني بعنابة شبكة إجرامية قامت بسرقة حاوية محملة بالسلع.

أثناء تحويلها من ميناء عنابة إلى الميناء الجاف بحجر الديس بذات الولاية.

وقال بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة انه تم استرجاع البضاعة المسروقة.

فبعد تحريات امتدت إلى ولاية الطارف المجاورة تمكنت الفرقة المختصة لدرك عنابة من توقيف 10 أشخاص متورطين في هذه القضية.

الحاوية محل البحث وكذا البضاعة التي استرجعت عثر عليها بولاية الطارف.

وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة تم إصدار أوامر إيداع في حق ثلاثة منهم.

فيما تم وضع باقي المعنيين بالمتابعة تحت المراقبة القضائية.