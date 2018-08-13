عصابة تسرق قناطير من الفلفل الأسود وتصيب شرطيا دهسا أثناء اختراق حاجر أمني بميناء وهران

تمكن مساء أمس الأحد، عناصر من الشرطة القضائية بوهران، من توقيف متورطين كانا على متن شاحنة ذات الحجم الكبير، أقدما على السطو على كميات معتبرة من أكياس الفلفل الأسود.

وذلك بكسر أقفال حاوية داخل ميناء وهران، قبل الفرار على متن المركبة بعدما اخترقوا حاجزا أمنيا لشرطة الحدود بمخرج الميناء وإصابة شرطي حاول منعهم من المرور بعد التفطن لعمليتهما الإجرامية.

عملية السطو التي شهدها أمس، ميناء وهران، ولد حالة استنفار عقب مطاردة هوليوودية للشاحنة التي كانت تحوي كميات معتبرة قدرت بالقناطير من الفلفل الأسود.

بعد قيام العصابة المتكونة من شخصين على كسر قفل إحدى الحاويات قبل الفرار باستعمال السرعة في محاولة للخروج من الميناء عبر البوابة الخاصة بمركبات الوزن الثقيل.

أين تم دهس شرطي بعدما حاول إيقاف المركبة بعد اشتباهه وتفطنه لهما حيث أصيب على إثرها بإصابات متفاوتة الخطورة.

لتقوم فرق خاصة من شرطة الحدود والشرطة القضائية بمطاردتهما وعلى بعد كيلومترات تم محاصرة الشاحنة وتوقيف المتورطين في سرقة أكياس الفلفل الأسود.

حيث تم تحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما والوقوف على ملابسات العملية وكيفية التخطيط لها من دخول ميناء وهران إلى كسر الحاوية.

وانتهاء بتحميل البضاعة على متن الشاحنة بين من التحقيق الأولي أنها كانا بصدد بيعها بالسوق السوداء بتواطؤ جهات جاري البحث عنهم.