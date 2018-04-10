عصابة تسطوا على أزيد من مليار سنتيم من مصنع ببئر التوتة في العاصمة

أطاحت مصالح أمن العاصمة بعصابة متكونة من 3 اشخاص بتهمة سرقة ازيدمن مليارسنتيم من شركة لإنتاج الاجر والطوب ببئر التوتة.

وحسب ذات الهيئة فقد قام مجهولون بإقتحام مصنع لإنتاج الاجر والطوب عن طريق تحطيم الستار الحديدي ونزعه.

كما قاموا بالاستلاء مبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم من خزنة فولاذية، وأيضا على مبلغ مالي قدره 150مليون سنتيم.

إضافة إلى ثلاثة دفاترشيكات وهاتف نقال باهظ الثمن،ومبلغ 163 مليون سنتيم و3 أختام خاصة بالمصنع وعدّة دفاترشيكات خاصة ببنوك مختلفة.

وعلى إثرها تقدم مسير الشركة بشكوى لدى المصالح الامنية التي باشرت التحري والتحقيق لمعرفة الجناة .

حيث كشفت التحريات الاولية وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بارتكاب عدّة سرقات بالمنطقة الصناعية مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء مختلفة وكذا أقنعة

كما تبين أن من بين الضحايا مؤسسة أخرى لإنتاج الحديد ومشتقاته، ومن خلال إعادة تشغيل كاميرات المراقبة .

حيث أظهر فيديو مصوّر بمقر الشركة ظهورشاب يقوم بسرقة الحديد المستعمل فوق شاحنة الإمداد مهدّدا عمال المصنع بواسطة قضيب حديد.

وأسفرت التحريات الاوليةعن تحديد هوية أحد المتورطين وتوقيفه ليعترف بالسرقة .

كما تم تحديد احد المشتبه فيهم يعمل بمصنع الآجر كحارس ليلي وغرفته ملتصقة بالباب الرئيسي للمصنع

والذي تبين من مكان العثور على الهاتف قريب جدا من مكان إقامة شخصين مشتبه فيهما.

واللذان يعرفان بعضهما أحدهما كان متواجد بمكان مُـقارب لمسرح الجريمة، أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية .