عصابة تسطو على شقة مغترب وتسرق منه 65 مليون سنتيم و12 جواز سفر بالمحمدية

تعرضت شقة الكائنة بالمحمدية شرقي العاصمة تعود لمغترب مقيم بفرنسا الى الكسر من طرف مجهولين خلال شهر رمضان الماضي بغرض السطو على ممتلكاته.

حيث تمكّن الجناة من الولوج الى الشقة بالطابق الأرضي من العمارة، خلال ساعات الصباح الأولى، بعد الترصد لصاحب المسكن المدعو (م.حكيم)، عند مغادرته الشقة التي يقيم بها برفقة طفله المتمدرس.

إذ تعرضت الباب الخارجي لتحطيم قفلها، بواسطة الة حادة، ومنه سرقة مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والصعبة.

كما تعرف رجال الضبطية على الفاعلين الذين يقطنان بنفس العمارة بالطوابق العلوية، بعد مشاهدة الجار من طرف عجوز وهو متواجد بالسلالم تزامنا ووقت اكتشاف السرقة من طرف والدة الضحية.

ومنه تمّ توقيف المتهم الرئيسي المدعو (ب.سمير) المكنى (بشوش)، باعتبار أن الأوصاف التي قدمتها الجارة الشاهدة (آ.إ.شريفة)، تنطبق مع أوصاف أحد الجيران المقيم بالطابق الأرضي وهو المتهم الموقوف.

بينما لم تستطع ذات المصالح من توقيف شريكه المتهم الثاني المدعو (ع.مراد) المكنى (حطاب) البالغ من العمر 27 سنة.

قضية الحال أجلتها محكمة الجنح بدار البيضاء نزولا لطلبات دفاع المتهم الموقوف لتمسك دفاع المتهم الموقوف المدعو(ب.سمير) استدعاء الجارة (آ.إ.شريفة) للإدلاء بشهادتها لتنوير المحكمة.

وحسب مصادر. مطّلعة بملف القضية، فإن الوقائع تعود الى صبيحة يوم 5 مارس المنصرم، أين اكتشفت والدة الضحية وهي برفقة حفيدها تلميذ متمدرس، بصدد الدخول الى شقة إبنها بحي رابح جرجرة بالمحمدية الباب مفتوح والقفل محطّم.

وبمجرد دخولها الى الغرف اكتشفت أن المسكن تعرض للسرقة من طرف مجهولين فاتصلت بابنها صاحب المسكن المدعو (م.حكيم) لأجل تفقد اغراضه الموجودة بمسكنه.

وفي شكوى الضحية أكد أن الفاعلين سرقوا منه مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب65 مليون سنتيم و10 الاف و50 أورو من العملة الصعبة، بالإضافة إلى وثائق إدارية من بينها 12جواز سفر 06 منها فرنسية.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تنقل رجال الضبطية القضائية الى مسرح الجريمة مرفقة بالشرطة العلمية لأمن ولاية الجزائر لمعاينة الأماكن.

حيث وجد باب الشقة محطما، بينما غرفة الأطفال وغرفة الاستقبال بشكل عادي بدون أن تخريب، عدا غرفة نوم الضحية حيث تم رصد الأغراض مبعثرة ومخربة، حيث توجد خزانة خشبية بداخلها محفظة سوداء اللون تم السطو عليها.

وهي الحقيبة نفسها التي كانت تحتوي على أموال الضحية وأغراضه الشخصية.

ويُنتظر أن تكشف جلسة المحاكمة عن تفاصيل جديدة عن القضية خلال جلسة 30 مارس الجاري،حيث يتابع فيها المتهم الموقوف (ب.سمير) بجنحة السرقة بالكسر والتعدد.