عصابة تسطو على قرابة مليار ونصف مليار من شركة تمور ببسكرة

تمكّنت مصالح أمن بسكرة من حل لغز قضية إجراميّة تتعلّق بجريمة سرقة إستهدفت مقر شركة لتوضيب وتصدير التمور بمدينة طولقة.

استرجعت من خلاله الشرطة مبلغ مالي تجاوز مليار و276 مليون سنتيم، إضافة إلى مفتاح سيارة م ودفتر شيكات خاص بالشركة المذكورة.

وحسب مصادر “النهار اونلاين” حيثيات القضية تمت بعد تلقي قوات الشرطة القضائية شكوى من طرف مسير بذات الشركة.

فور ذلك قامت المصالح العملياتية بتكثيف مجريات البحث والتحري بإجراء المعاينة الميدانية لمكان الحادث للكشف عن ظروف وملابسات القضية.

أدت إلى تحديد هوية الشخص المشتبه فيه.

وبناءً على التحريات المباشرة مع المشتبه فيه، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، أين عثر على المبلغ محل السرقة.

الذي كان مخبأ بإحكام في مرآب المسكن، ليتم توقيفه رفقة شريكيه في الجريمة.

بعد إتمام إجراء التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا