عصابة تسطو على منزل وكيل جمهورية وتعتدي على رجلي أعمال سوريين بحي الياسمين في وهران

فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقات موسعة بعد قيام مجهولين بالسطو على مسكن وكيل جمهورية بمحكمة معسكر الواقع بحي الياسمين 95 مسكنا الطابق الرابع.

أين قاموا بالاستيلاء على أغراض وممتلكات خاصة خلال غيابه عن المنزل، وفيما لم يتم بعد تحديد الطريقة التي إستعملتها العصابة الإجرامية للسطو على منزل وكيل الجمهورية.

وباشرت مصالح الأمن تحريات مستفيضة وتحقيقات واسعة للوقوف على حيثيات الواقعة وإلقاء القبض على المتورطين الذين يجري البحث عنهم.

علما أنه تم بنفس الحي أي حي الياسمين الاعتداء على رجلي أعمال سوريين أين تم تجريدهما تحت التهديد بالأسلحة من جوازات سفرهما وهواتفهما النقالة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقاتها لتوقيف مقترفيها يرجح أنهه نفس العصابة التي تعددت أفعالها الإجرامية بالحي.