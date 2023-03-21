عصابة تصوّر محل تجاري بغرض السطو على مبلغ 230 مليون سنتيم ببرج الكيفان

تعرض صاحب محل تجاري بمنطقة برج الكيفان الى عملية سطو في جنح الظلام، طالت مبلغ مالي يقدر ب230 مليون سنتيم. بالاضافة إلى بعض السلع المعلبة، من طرف عصابة تضم 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 23و28 سنة. الذين تم توقيفهم تباعا، بعد استغلال كاميرات المراقبة المنصبة في الطريق السيار. وأخرى متواجدة بالقرب من المحل محل السطو، هذه الأخيرة عرضها الضحية على أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين أظهرت مقاطع فيديو المتهمين في المحل ينفذون جرمهم، يوم قبل الحادثة في يومها.

وكشفت مجريات المحاكمة التي جرت بالغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن الضحية بتاريخ 17 ديسمبر 2022. تعرض لعملية سطو طالت محله التجاري بمنطقه برج الكيفان. حيث خلال محاولته فتح المحل وجد الاقفال شبه مكسرة ومعوجة، وعند ولوجه اكتشف اختفاء ميلغ 230مليون سنتيم. وبعض السلع، فتقدم بشكوى رسمية أمام مصالح الأمن الحضري التابع لاقليم الاختصاص.

وأسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تحديد هوية الفاعلين، الذين استعملوا سيارة أحدهم خلال العملية، إذ تم رصد المركبة أمام المحل. من خلال استغلال كاميرات المراقبة. كما تم رفع أربع بصمات من طرف رجال الشرطة عند المعاينة الميدانية للمحل، مع وجود اعوجاج في اقفال الباب الاوتوماتيكي.

وخلال مواجهة المتهمين الموقوفين من طرف رجال الضبطية، خلال مراحل التحقيق اعترف المتهم الرئيسي أنه هو صاحب الفكرة. كما أنهم قاموا بتصوير المحل من الداخل قبل تنفيذ العملية، تمهيدا لنجاحها.

وأثناء الجلسة، حاول المتهمون إنكار ما نسب إليهم من تهم، متراجعين عن أقوالهم الأولية الاي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق الأولي.

وأمام ماورد من معطيات التمس النائب العام تشديد العقوبة ضد المتهمين.