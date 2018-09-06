عصابة تضم شرطيين تسطو على «شوروم» لبيع السيارات في الدار البيضاء !

مصالح الأمن أوقفت بعض المتهمين وأحالتهم أمس على العدالة

أحد أفراد العصابة لا يزال في حالة فرار

تعرض «شوروم» تابع لإحدى المتعاملين في مجال تركيب وبيع السيارات بالجزائر إلى محاولة السطو المسلح من قبل عصابة منظمة، من بين أفرادها عنصري شرطة كانا ضمن المتابعين في قضية الحال، بعدما تم القبض عليهما وباقي أفراد المجموعة من قبل المصالح الأمنية المختصة، في حين لا يزال عنصر واحد فقط في حالة فرار.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«النهار» بأن مصالح الأمن المختصة أوقفت أفراد عصابة حاولوا السطو على مركز بيع تابع لأحد المتعاملين الخواص في مجال تركيب وبيع السيارات على مستوى بلدية الدار البيضاء.

أين تم إلقاء القبض على كامل أفراد العصابة عدا شخص واحد لا يزال في حالة فرار.

وأكد ذات المصادر بأن العصابة التي سطت على مركز البيع الخاص بهذا المتعامل تضم عنصري شرطة تم إلقاء القبض عليهما أيضا في إطار التحقيق.

حيث تم أمس تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق، في حين سيستمر عمل الجهات الأمنية في البحث عن المتهم الفار.

ومن المنتظر أن توجه للموقوفين تهم بالسرقة الموصوفة وحيازة أسلحة، حيث خلّفت العملية استهجانا وسط السكان بالمنطقة، خصوصا أن مقر «الشوروم» يقع بمنطقة عمرانية كثيرة الحركة، زيادة على كونهم لم يعهدوا مثل هذه القضايا، وبصفة خاصة مشاركة عناصر شرطة في عمليات السطو أو السرقة.