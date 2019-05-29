عصابة تضم 10 متهمين من بينهم ارهابي سابق روجوا 17 كلغ من المخدرات

أجلت محكمة الجنايات الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة ملف قضية عصابة تتكون من 10 أفراد تتاجر في المخدرات إستعملت سيارة تابعة لشركة سيال و ذلك لنقلها بالعاصمة.

و من بين أفراد هذه الشبكة ارهابي سابقحيث يتواجد ثلاثة متهمون في حالة فرار أفراد هذه الشبكة قامو بترويج 17 كلغ من المخدرات المستوردة من المغرب بإتجاه العاصمة استعملوا فيها سيارة تابعة لشركة سيال للتمويه التي كان يستعملها موظف بالشركة الذي كان عضوا في الشبكة بالإضافة إلى عون امن بالزي المدني وإرهابي.

ولقد تم تفكيك هاته الشبكة بناءا على معلومات بلغت مصالح الأمن فرقة مكافحة المخدرات و من خلال التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم وخلال التحقيق مع المتهمين صرح أحد المتهمين وهو موظف بسيال أنه كان ينقل المخدرات على متن سيارة من نوع نيسان ملك للشركة مقابل مليون سنتيم عن كل عملية بطلب من ابن حيه عرض عليه ذلك حيث كان يتوجه رفقة عون امن بالزى المدني المدعو وينقلها من عند شخص أخر الذي سبق وأن تورط في قضية إرهابية وتوصل التحقيق الى انه الممون الرئيسي للشبكة وكان يستوردها من المغرب وقام ببيع المخدرات بمبلغ يتراوح مابين 140 و150 ألف دينار للكيلوغرام هذا و قد تمت متابعة المتهمون بجناية نقل وتخزين والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة التزوير واستعمال المزور هذا و قد تم تأجيل القضية بسبب غياب دفاع المتهمون.