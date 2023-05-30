عصابة تعتدي على أعوان حراسة بسائل “روح الملح” في واد أوشايح

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق المتهم الرئيسي ” ن.س” المكنى ” توتي”. و7 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين الموقوفين كل من ” د.ف”، ” ب.س”، ” ب.ع.ا”، “ب.س”. لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لارتكاب جناية، جناية الضرب والجرح. مع سبق الإصرار والترصد المفضي الى عاهة مستديمة، جنحة حمل أسلحة بيضاء، الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والمشاركة في الضرب والجرح العمدي المفضي الى عاهة مستديمة.

القضية انطلقت وقائعها بتاريخ 18 فيفري 2022، في حدود الساعة الرابعة صباحا، إثر نداء من قاعة العمليات لامن ولاية الجزائر. مفاده أن أعوان الحراسة لحظيرة شركة ” AMENHYD”، المكلفة بتهيئة واد أوشايح تعرضوا للاعتداء من طرف مجهولين.

هذا ما كشفه التحقيق..

وفي إطار التحقيق تبيّن أن الفاعلين اقتحموا المكان مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومواد حارقة خلال العملية. حيث تعرض اعوان الحراسة للرش بمحلول خطير ” روح الملح”. كما نجم عنه جروح خطيرة على مستوى الوجه والعينين، لكل من الحارسين ” ب.ع”،و”ر.ع.ر” . والذين أدخلا مصلحة طب العيون بمستشفى ” بارني سابقا” والمكوث تحت العناية الطبية المركزة.

كما صرحت الضحيتين المذكورتين، أنه بتاريخ الوقائع عند مباشرتهم العمل مع الفوج الليلي. شاهدا المدعوين ” ن.س”،” د.ف”،” ب.س” بمحاذاة الوادي قرب البناء الهش الى غاية ساعة متأخرة من الليل.

مضيفين أنهما وفي حدود الساعة ال3.30 صباحا، بينما كان ” ب.ع” ،و زميله “ر.ع.ا”، متواجدين متواجدين بداخل مركبته، تفاجأوا بصوت طرق باب المركبة. وبمجرد نزولهم منها تعرض كل واحد منهما للرش بمادة سائلة على وجههما. فقاما بالصراخ والهروب اتجاه بقية الحراس وهما ” ق.ع.أ”، ” د.و” لطلب النجدة.

ولدى قيام عناصر الضبطية القضائية بمداهمة المكان وتفتيش جانبي وادي أوشايح وبالضبط تحت الجسر، تبين وجود بناء هش ” براكة”، كان يستعملها المتهم ” ن.س” كوكر لمرتادي المجرمين. كما تم العثور على 3 أسلحة بيضاء،من الحجم الكبير و3 قارورات من سائل ” روح الملح”، ودلو ذات 5سعة 5 لتر من البنزين.

وبعد التحري والبحث تم توقيف المدعو ” ن.س”، المكنى ” توتي”، الذي في سماعه اعترف بأنه مان يشتغل. كرئيس فوج الحراسة الليلية بشركةAMENHYD. كما تم توقيفه هن العمل منذ 20 يوم، وبتاريخ الوقائع دخل مقر سكناه في حدود منتصف الليل وليس له أي علاقة بالاعتداء الذي تعرض له الضحايا. كما تم توقيف باقي المتهمين وهم ” د.ف” المكنى ” كوبيشة”، والمدعو” ر.ن”، والمدعو : ب.س” المكنى ” كويبس” الى جانب المدعوين ” ب.س”، و” ب.ع.الدين” اللذين كانا في حابة فرار .