عصابة تعتدي على تاجر عملة “الشونج” وتسلبه قرابة 300 مليون وسط مدينة عنابة

تعرض صبيحة اليوم أحد تاجر العملة “الشونج” بمحطة سيارات تونس إلى إعتداء مسلح على يد 3 أشخاص مجهولين،

أصابوه بجروح بالغة الخطورة على مستوى الرأس أدخلته العناية المركزة، وسلبوه قرابة 300 مليون سنتيم، ثم لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وبحسب مصادر “النهار” وشهود عيان فإن الضحية الذي يبلغ من العمر 40 سنة ينشط بطريقة غير شرعية في بيع وشراء العملة “الشونج” وسط شارع “خميستي محمد”،

أين اعترضه مجهولين وانهالوا عليه بالسكاكين على مستوى الرأس، ثم سرقوا محفظته التي تحتوي بحسب ذات المصادر على مبالغ مالية تفوق 300 مليون سنتيم بين عملة صعبة وعملة وطنية،

هذا وقد نقل الضحية على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن رشد،

وهو الآن تحت العناية المركزة بعد أن أصيب بجروح تطلب 16 غرزة خياطة على مستوى رأسه،

من جهتها مصالح أمن ولاية عنابة باشرت تحقيقاتها في القضية لتوقيف الجناة ومعرفة ملابسات الحادثة التي وقعت في وضح النهار .