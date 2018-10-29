عصابة تعتدي على شرطي.. تسلبه سيارته وبطاقته المهنية وتحاول قتله في تيبازة

الضحية تعرض للطعن بخنجر قبل تكبيله ورميه على قارعة الطريق

فتحت مصالح أمن سيدي راشد بولاية تيبازة تحقيقا معمقا في قضية تعرض شرطي يعمل بوحدات حفظ النظام بفوكة إلى اعتداء ومحاولة قتل من طرف عصابة مجهولة الهوية.

وهذا أثناء تنقله من مسكنه الكائن ببلدية بورقيقة إلى مقر عمله بفوكة وبالتحديد بوحدات حفظ النظام رقم 117 .

وحسبما أفادت به مصادر موثوقة لـ«النهار»، فإن حيثيات القضية جرت وقائعها، ليلة أول أمس في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، عندما كان الضحية «ب.ز» البالغ من العمر 28 سنة على متن مركبته من نوع «كيا بيكانتو» متوجها من بورقيقة إلى فوكة سالكا الطريق الولائي رقم 40.

وعند وصوله لمدخل الطريق المؤدي للضريح الملكي الموريتاني، وتحديدا تحت جسر الطريق السريع ببلدية سيدي راشد، أوقفه شخصان كانا على حافة الطريق وطلبا منه نقلهما.

وبمجرد ركوبهما اعتدى عليه احدهما بسكين مسببا له جروحا على مستوى الفخذ اليد والكتفين والرأس، قبل أن يتم إجباره على النزول من المركبة وتكبيله باستعمال شريط لاصق لشل حركة رجليه ويديه وتكميم فمه، وسلبا منه المركبة بجميع وثائقها بما في ذلك بطاقته المهنية.

وبعد ساعات، تمكن الضحية من فك رباطه بالاستعانة بالحاجز الحديدي للطريق، وتنقل إلى غاية موقع حاجز أمني للدرك على مستوى مفترق الطرق على مستوى المكان المسمى «بوسجور» التابع إقليميا لبلدية عين تاڤورايت، أين تم نقله بسرعة إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى تيبازة، في الوقت الذي فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية.