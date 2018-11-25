عصابة تعتدي على عسكري وتسلبه 36 مليون سنتيم بالطارف

قامت عصابة مكونة من 05 أشخاص من بينهم عسكري، بالإعتداء على عسكري آخر، وسلبه 36 مليون سنتيم، ببلدية البسباس بالطارف.

الواقعة تعود إلى تورط العسكري مع العصابة، ضد زميله بإيهامه بيع دراجة نارية له، وعند وصوله بسيارته قام أفراد العصابة بإتلاف عجلات السيارة و السطو على أمواله.

الضحية كان يرافقه شخص متآمر مع العصابة، واتفق معهم على ضربه أمام العسكري حتى لا ينكشف تورطه بالأمر.

وقد تدخلت عناصر الفرقة الإقليمية بالبسباس، إثر شكوى تقدم بها الضحية، وتمكنت من توقيف جميع أفراد العصابة الستة.

وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، حيث أصدر في حق أربعة منهم أمرا بالإيداع في الحبس المؤقت.