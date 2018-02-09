عصابة تقتحم متوسطة مفدي زكريا بمسرغين وتعتدي على أساتذتها بوهران

أودع أساتذة متوسطة مفيد زكريا، بمسرغين في وهران شكوى رسمية أمام مصالح أمن المنطقة،

عقب تعرض بعضهم لهجوم من قبل عصابة اقتحمت أمس الخميس المؤسسة التربوية واعتدت على بعض الأساتذة،

من بينهم أستاذة حامل تم تحويلها الى المستشفى بعد تعرضها الاغماء نتيجة الفوضى التي شهدتها أول أمس متوسطة مفيد زكريا.

وحسب مصادر مطلعة فتعود أسباب الاقتحام والاعتداء إلى بعض الخلافات التي حصلت بين أساتذة وولي تلميذ،

هذا الأخير استنجد لعصابة مجهولة العدد قامت باقتحام المتوسطة والاعتداء على بعض الأساتذة،

الحادثة التي زرعت الرعب والخوف لدى الطاقم التربوي وحتى التلاميذ الذين تعرض بعضهم الاغماء لحالة الفوضى التي شهدتها المؤسسة التربوية،

مما استدعى التوقف عن العمل والتوجه إلى مقر الأمن الخارجي لمسرغين بإيداع شكوى،

فيما قرر الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم، أمام مقر مديرية التربية بوهران، استنكارا لحادثة الاعتداء التي تعرضوا لها داخل حرم المتوسطة.