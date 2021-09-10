 عصابة تقتل حارس حظيرة شركة لبيع الحديد في سكيكدة

أفرادها قاموا بتكبيل يديه ورجليه ووجهوا له عدة طعنات

في سابقة خطيرة اهتز لها المجتمع المحلي في سكيكدة، أقدمت، نهار أمس، عصابة منحرفين خطيرة مختصة في السرقة، على ارتكاب جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شيخ سبعيني يعمل كحارس حظيرة بشركة لأحد الخواص مختصة في بيع الحديد، الواقع مقرها بمنطقة الإيداع “حمروش حمودي” التابعة لبلدية “حمادي كرومة”.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الجناة قاموا بالتسلل إلى الحظيرة، فجر الخميس إلى الجمعة، مدججين بالأسلحة البيضاء، أين قاموا بالاعتداء على الحارس الضحية، بعدما وجهوا له عدة طعنات قاتلة على مستوى الرأس والقلب والبطن، ثم تركوه جثة هامدة تسبح في الدماء.

وكان صاحب المؤسسة برفقة البعض من العمال قد اكتشفوا هذه الجريمة عند عودتهم للدوام، صبيحة يوم أمس، أين وجدوا الضحية مكبل اليدين والرجلين بواسطة حبل، ليتم إبلاغ عناصر الدرك، الذين تنقلوا رفقة وكيل الجمهورية وعناصر الحماية المدنية إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة، فيما تواصل عناصر فرقة الدرك الوطني في “حمادي كرومة” تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.