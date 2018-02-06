عصابة تقتل موظّف بمستشفى بن عكنون باستعمال “فولارة” لسرقة مجوهرات زوجته

أقدمت عصابة ملثمة ومدججة بالأسلحة، بمهاجمة موظف بمستشفى المعوقين ببن عكنون، داخل شقته ببن طلحة، أين قاموا بخنقه بواسطة “فولارة”ّ.

إلى أن سقط جثة هامدة، ثم جرّوه وهو مكبّل اليدين والرجلين بخيط حذاء،إلى غاية غرفة أطفاله، وسرقوا صندوق مجوهرات زوجته،

بقيمة حوالي 30 مليون سنيتم، ومبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، قبل أن تكتشف زوجته العاملة بمطبخ ثانوية بالقبة الجريمة.

وحسب ملف القضية الذي تحوزه “النهارأونلاين” فإن اكتشاف الجريمة، جاء عقب اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 10.55 يوم 16 نوفمبر 2016،

في حدود الساعة الثامنة و50 دقيقة، مفاده وجود جثة شخص بحي 500 مسكن عمارة5 ببنطلحة ببراقي،

أين تم العثور على جثة الضحية “ناصر.ش” بغرفة نوم الأطفال، وهو منبطح على بطنه،ويداه مقيدتان”بفولارة” ومقيد الرجلين بواسطة خيط حذاء،

وبتاريخ 18 نوفمبر 2016، سلم كل من المدعو “سعيد.س” و” حسام الدين.م” نفسيهما إلى مصالح الأمن، معترفين أنهما قاما بالتخطيط للجريمة،

بيوم واحد، وأنه يوم 16 نوفمبر 2016، في حدود الساعة السابعة و45 دقيقة، وبعد مشاهدة زوجة الضحية مغادرة لمنزلها.

توجها إلى الشقة بالطابق الخامس من العمارة،ودقا الباب، وهما يرتديا قفازين وأقنعة سوداء،وحاملين سكين، وبمجرد فتح الضحية لهما،

تهجما عليهوأسقطاه أرضا، حيث قام “سعيد” بخنقه وغلق فمه حتى أغمي عليه ومات، ثم قيداه من يديه ورجليه،

ثم قاما معا بسحبه إلى غاية غرفة نوم الأطفال، وهناك قاما بتفتيش الخزانة ،وسطيا على صندوق المجوهرات الذهبية،

المتمثلة في طقمين من نوع “غرازيلا”، وسلسلة وقرطين وخاتمين ومبلغ مالي قدره 5ملايين سنيتم،

ثم توجّهوا إلى حي بلكور لبيع الحلي مقابل 22 مليون سنتيم،

وأقرا المتهمين خلال سماعهما أمام الشرطة عن شركائهما الآخرين ويتعلق الأمر بكل من “رفيق .ج” و”ياسين.م”.

ومن المقرّر أن يمثل المتهمون الستة يوم 27 فيفري أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لمواجهة تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار.

والسرقة بالتعدّد، وجنح عدم التبليغ عن جناية، وإخفاء أشياء مسروقة.