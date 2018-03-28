عصابة تكبل شخص وزجته وتسطو على مصوغات ذهبية بقيمة 350 مليون سنتيم في العاصمة

اطاحت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدارالبيضاء في العاصمة بعصابة متكونة من 8 أفراد مختصة في السرقة والاعتداء على الأشخاص.

وحسب ذات المصالح فإن العصابة قامت بالاعتداء على ضحيتين وسلبوا منهما مصوغات ذهبية بقيمة 350مليون سنتيم ومبلغا ماليا قدره30مليون سنتيم.

وباشرت الشرطة التحريات التي أسفرت عن توقيف العصابة التي إستخدمت في عملية السطو مفاتيح مقلدة.

وكذا الاحتجاز والتعذيب بإستعمال أسلحة محظورة وإخفاء أشياء مسروقة.

وتعود تفاصيل القضية إثرتقديم ضحية رفقة زوجته بشكوى مفادها تعرض بيتهما إلى السرقة من طرف3 أشخاص مجهولين وملثمين ومرتدين قفازات.

أضافت الضحيتان أنهما تعرضتا للتكبيل والتعذيب والضرب بسلاح أبيض لمدة ساعة كاملة.

كما تم حجزهما في غرفة ووضع على فمهما شريطا لاصقا لإجبارهما على كشف مكان المجوهرات .

ومن خلال المعلومات المقدمة من طرف الضحايا قامت الشرطة القضائية على إثرها بالتحقيق الذي بين إحترافية العصابة في السرقة من خلال إخفاء بصماتهم .

حيث تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي الذي تبين أنه كان يعمل عند الضحية كبناء في المنزل وكان لديه مفتاح الباب الخلفي.

وعند التحقيق معه كشف أنه خطط للعملية رفقة شخصين، بقيا ليلة في منزل الضحية مختبئين في المرآب بعدما استعملا المفتاح المذكور.

كما تمكنت الشرطة من توقيف 8 أشخاص آخرين تورطوا في البيع و الشراء و اخفاء بطريقة غير شرعية الأشياء المسروقة.