عصابة تنتحل صفة موظفين بالأوبيجي والبلدية للنصب على المتأزمين من السكن بوهران

كانت تحرر لهم قرارات استفادة مزورة من السكن الاجتماعي مقابل 50 إلى 70 مليونا للضحية

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب والاحتيال وانتحال صفة،

تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 45 سنة من بينهم مسبوق قضائيا ومحل بحث بموجب مذكرات توقيف

كانوا يقومون بالاحتيال على مواطنين متأزمين من السكن لإيهامهم بالتوسط لهم وتسليمهم شققا اجتماعية بالمجمع السكني بلقايد التابع إقليميا لبلدية بئر الجير مقابل 50 إلى 70 مليونا للشخص الواحد.

عملية التوقيف جاءت بناءً على شكوى تم إيداعها من قبل ضحايا مفادها تعرضهم للنصب من قبل سالفي الذكر أوهموهم ببيعهم لهم مساكن على مستوى منطقة بلقايد بانتحال صفة موظفين بديوان أوبيجي وبالبلدية

حيث يطالبون ضحاياهم بتسليمهم ملفات خاصة بطلبات السكن قبل التنقل رفقتهم بعد ذلك إلى ورشات البنايات التي هي قيد الإنجاز لكسب ثقتهم وتسليمهم الأموال المطلوبة مقبل قرارات استفادة مزورة،

أين باشرت ذات الفرقة تحرياتها وتحقيقاتها حول ملابسات القضية من خلال وضع خطة محكمة بتقمص أحد عناصر الفرقة المحققة لدور زبون،

أفضت إلى الإيقاع بالمتورطين واسترجاع المبلغ مالي محل النصب المقدر بـ300 مليون سنتيم إلى جانب حجز مجموعة معتبرة من المحررات الرسمية المزورة إلى جانب عتاد التزوير.