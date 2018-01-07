عصابة خطيرة تسطو على صناديق التبرعات بثلاث مساجد ببرج الكيفان

علمت النهار أونلاين من مصادرها الموثوقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أمرأمس السبت بفتح تحقيق في جريمة سطو لعصابة.

تعود تفاصيل القضية عندما تعرضت ثلاث مساجد بالعاصمة للسرقة في ليلة واحدة.

وباشرت مصالح الأمن منذ أمس السّبت تحريات معمّقة بخصوص الجريمة تعرّضت لها ثلاث مساجد ببرج الكيفان شرق العاصمة الجمعة الفارط.

و تعود وقائعها إلى ليلة أول أمس الجمعة، أين أقدمت عصابة مجهولة على السطو على ثلاث مساجد بحي فايزي.

الحي الواقع ببرج الكيفان شرق العاصمة وهي مسجد “قباء” ومسجد “سيدي ادريس” و”علي صادق”،

حيث طالت السرقة صناديق التبرعات مسجد التي أودعها المصلون والمحسنين.

بغرض استغلال تلك الأموال لأعمال خيرية منها إستكمال وتهيئة المساجد محل السرقة، طالت صناديق تبرعات المصلين والمحسنين.

جد “سيدي ادريس” و”علي صادق”.

حيث طالت السرقة صناديق التبرعات مسجد التي أودعها المصلون والمحسنين.

بغرض استغلال تلك الأموال لأعمال خيرية منها إستكمال وتهيئة المساجد محل السرقة.

وكشفت المصادر أنّ مصالح الأمن توصلت بعد معاينة مسرح الجريمة إلى العثور على قطرات دم.

بإحدى الصناديق المسطوعليها، رجّحت التحقيقات أنّ الفاعل أصيب بجروح خلال كسره الصندوق.

ماسهل على المحققين رفع قطرات الدم وإرسالها إلى مخبر الخبرة ببوشاوي، ومنه سيسهل تحديد هوية أحدد أفراد العصابة.

وقالت مصادر مطّلعة أنّ المشتبه فيهم استغلوا يوم الجمعة لتنفيذ عملية السطو.

كون هذا اليوم يعرف بكثرة المتبرّعين بالأموال من قبل المصلّين على وجه الخصوص .

وفي انتظار ما ستسفرعنه التحريات الجارية من نتائج بخصوص الجريمة التي طالت أقدس وأقرب الأمكنة إلى الله عزوجل.