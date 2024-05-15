 عصابة سرقة السيارات بالعاصمة في قبضة الدرك 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء في العاصمة من الإطاحة بعصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بولاية الجزائر والولايات المجاورة.

وحسب بيان ذات لمصالح العملية جاءت على أثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبع دقيق لأفراد العصابة التي قامت بسرقة سيارة ببلدية الدار البيضاء.

وعلى إثرذلك تم فتح تحقيق واستغلال كاميرات المراقبة من مكان سرقة السيارة أين تم التعرف على السيارة المستحضرة لعملية السرقة.

وأسفرالتحقيق في القضية من توقيف 4 أشخاص مع إسترجاع السيارة المسروقة وحل 3 قضايا عالقة مماثلة.

وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.