عصابة سرقة السيارات شرق العاصمة خلف القضبان

اطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة في العاصمة بعصابة قطاع الطرق كانت تنشط على محور بلديتي الرغاية والدار البيضاء.

وتم توقيف خمسة أشخاص مع استرجاع سيارة سياحية حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

القضية جاءت إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين مفاده تعرضه لإعتداء من طرف خمسة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء.

وسلبوا منه بعض حاجياته وكذا سرقة سيارته السياحية، وقدم مواصفات السيارة التي نفذ بها أفراد العصابة العملية الإجرامية.

وتم على الفور استنفار جميع الدوريات والحواجز الثابتة، ما مكن من رصد الجناة وتوقفيهم ببلدية الرويبة رغم مقاوتهم.

واسترجعت عناصر الدرك الوطني السيارة المسروقة والسيارة الثانية المستعملة في تنفيذ الجريمة.

وتم تقديم المشتبه فيهم الخمسة في القضية أمام العدالة لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وجناية السرقة.

ومحاولة سرقة سيارة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض الظاهر مقترنة باستعمال مركبة وتوفر ظرفي التعدد والليل.

وكذا الجرح العمدي بالسلاح الابيض مع حجز مركبة المستعملة في تنقلاتهم اين تم ايداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية.