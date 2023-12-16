عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية في خرايسية بالعاصمة في قبضة الدرك

نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية بالدويرة في العاصمة في الإطاحة بعصابة سرقة السيارات والدراجات النارية.

وحسب بيان ذات المصالح تم الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، بعد التهديد والاعتداء على أصحابها بواسطة السلاح الأبيض.

العملية جاءت على إثر تلقى الفرقة الإقليمية لعدة شكاوى تقدم بها الضحايا تفيد بتعرضهم للاعتداء المتبوع بالسرقة.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية أفراد الشبكة وأماكن تواجدهم، وتوقيف كل أفراد العصابة البالغ عددهم 7 أفراد. وذلك بالتنسيق مع امن كل من الدويرة وسيدي سليمان.

العملية مكنت من إسترجاع شاحنة صغيرة كانت تستعمل في نقل المسروقات، استرجاع دراجتين ناريتين، 3 هواتف نقالة مسروقة، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع.

بعد التحقيق المعمق تم حل 10 قضايا تورط فيها نفس الموقوفين.وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.