عصابة سرقة المنازل في تندوف خلف القضبان

أطاحت نهاية الأسبوع المنصرم شرطة الأمن الحضري الثاني بتندوف بسارقي منزل أحد المواطنين واسترجاع المسروقات في ظرف زمني وجيز.

حيثيات القضية تعود على إثر تقدم أحد المواطنين أمام مصالح الشرطة لغرض تقديم شكوى رسمية.

وذلك بعد تعرض مسكنه الكائن بحي تندوف لطفي للسرقة من قبل مجهولين.

ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق معمق في القضية و تكثيف البحث والتحري عن الفاعلين.

حيث مكن الاستغلال الحسن للمعلومات حول مواصفات المشتبه فيهم عناصر الضبطية القضائية من تحديد هويتهما وتوقيفهما في نفس اليوم.

بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفتيش مقر إقامتهما تم استرجــاع المبلغ المالي محل السرقة المقدر بـحوالي 24 مليون سنتيم.

إضافة إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة والمعدات المستعملة في عملية السرقة.

بعد إستفياء جميع إجراءات التحقيق الأولي تم تقديم المشتبه فيهما إمام الجهات القضائية المختصة.