عصابة سرقة المنازل في قبضة درك البليدة

أوقف عناصر الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية بالصومعة ولاية البليدة، 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة تختص في سرقة المنازل.

وبحسب مصادر للنهار”أونلاين” جاءت عملية التوقيف بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيد بتعرض منزله لعملية سرقة.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية السرقة إستهدفت مجوهرات وهواتف نقالة وتمثلت القيمة المالية للمسروقات ماقيمته 45 مليون سنتيم.

تم فتح تحقيق مع تكثيف للتحريات المعمقة، أين تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس.

وتترواح أعمارح الموقوفين مابين 21 و25 سنة، أين تم إعداد ملفات قضائية وإيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية للولاية.