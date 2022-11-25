عصابة سرقة النحاس في قبضة أمن اولاديعيش واسترجاع 65 قنطار بالبليدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش التابعة لامن ولاية البليدة من معالجة قضية نوعية. متعلقة بإخفاء مشتقات النحاس ومعدات كهربائية داخل مستودع. من أجل جمعها و إتلافها مع إعادة بيعها.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها قيام احد الأشخاص بإستغلال مستودع محاذي لمقر إقامته. لإخفاء وجمع الكوابل والانابيب النحاسية على متن شاحنة تحمل ترقيم إحدى ولايات شرق الوطن. ومن ثم إعادة تجميعها و إتلاف أرقامها التسلسلية لاسيما العدادات الكهربائية.

على الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية والامنية اللازمة مع إعداد خطة عمل محكمة. أسفرت في البداية عن توقيف شخص مشتبه فيه. و إسترجاع كمية معتبرة من المسروقات من مادة النحاس يقدر وزنها الإجمالي بـما يقارب 65 قنطار، تتمثل في كمية من الكوابل النحاسية التابعة لمؤسسة إتصالات الجزائر. مضخات مياه من الحجم الكبير، 4 بطاريات للشحن الكهربائي لمتعاملي الهاتف النقال. ميزان من الحجم الكبير، خوذة لإتصالات الجزائر. روابط مبرد ووحدة كبيرة تحتوي على كابل لهوائي مقعر، أنابيب هزاز الإسمنت، 04 مولدات كهربائية و آلة قطع.

بالإضافة إلى العديد من الخردوات المستعملة مواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع الجهات المختصة. تم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم آخرين توبعوا في قضية الحال.

أين انجز في حق الأشخاص المشتبه فيهم الخمسة ملف جزائي عن قضية تكوين جماعة أشرار و السرقة بالتعدد. وإستحضار مركبة وتخريب وإتلاف املاك الدولة وسوء إستغلال وظيفة والمساس بالإقتصاد الوطني. وإخفاء أشياء مسروقة، أحيلوا بموجبه أمام العدالة.