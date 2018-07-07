عصابة عتاد “أونساج” في مستغانم خلف القضبان

اوقفت الفرقة المالية والاقتصادية بأمن مستغانم شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص احتالت على 46 ضحية.

واستولت على مركبات وعتاد للإشغال العمومية تم الحصول عليه في إطار أجهزة دعم التشغيل.

العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد الأشخاص يبلغ من العمر 39 سنة مفادها أنه تعرض لخيانة أمانة مست مركبته.

وبعد تكثيف الأبحاث من طرف الفرق الأمنية تم العثور على السيارة المسروقة لدى أحد الأشخاص.

الذي بينت التحقيقات أنه قام بسرقتها لان الشاكي قام رفقة شخص أخر بالاستيلاء على شاحنته التي أستفاد منها في إطار “أونساج”.

وبعد تفتيش المركبة السياحية عثر على 62 ملف قاعدي يتضمن وثائق هوية وصكوك بريدية مشطوبة لعدة أشخاص.

كما تبين أن شريك الشاكي الذي ينحدر من ولاية ورقلة انتحل هوية الغير وقام بالنصب على 46 شابا من مستغانم.

واستغل المشتبه فيه حالة الركود الاقتصادي والتجاري لكراء مركبات وشاحنات وآلات أشغال من شباب “أونساج” و”كناك” ثم قام بالاستيلاء عليها.

وتمكنت مصالح الأمن من استرجاع شاحنة واحدة من ولاية تمنراست ولا تزال الأبحاث جارية عن باقي المركبات والشاحنات والعتاد.

وبتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال هوية تم تقديم 3 متهمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم.

الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما لا يزال البحث متواصل عن المشتبه فيه الرئيسي .

وتم تبليغ الأربعة المتبقيين لحضور جلسة المحاكمة وتغيبوا عنها.