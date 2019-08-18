عصابة مجهولة تحاول حرق سيارة شرطي مكلف بالبحث عن المجرمين بالمنيعة

حاولت عصابة مجهولة الهوية حرق سيارة شرطي مكلف بالبحث والقبض عن المجرمين بأمن دائرة المنيعة ليلا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فقد تفطن لهم الشرطي نتيجة صوت الإنذار ليلوذ المجرمون بالفرار.

وقامت عصابة اجرامية بحرق سيارات من قبل بنفس الطريقة في عمل يظهر انه مخطط له من طرف العصابة.

من جهتهم طالب عقلاء من مدينة المنيعة السلطات الأمنية بضرورة تشديد الخناق على مثل هذه العصابات الاجرامية.

كما طالبوا بتطهير المدينة لكي لا تتحول إلى ما يشبه كولومبيا مضيفين ان مثل هذه الاعمال تشوه سمعة مدينة المنيعة.

وأكدت السلطات الأمنية، أنها لن تتوانى في اتخاد كل الطرق الردعية واستعمال كل الوسائل لأجل كشف هذه العصابات ورميها وراء القضبان.