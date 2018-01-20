عصابة مختصة في سرقة السيارات تستغل مخنثين للإطاحة بضحاياها في وهران

مداهمة فيلا بشاطئ كوراليز تكشف عن وكر دعارة وورشة سرية لتفكيك المركبات بمسرغين

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر في وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاعتداء وسرقة السيارات باستغلال مخنثين وفتيات لاستدراج ضحاياها ممن يتنقلون من ولاية أخرى مجاورة إلى فيلا حولوها إلى وكر للدعارة.

العملية الناجحة التي نفذتها فرقة الدرك الوطني ببوسفر تمت تنفيذا لخطة معلوماتية بعد شكوى تقدم بها 3 شباب ينحدرون من إحدى الدواوير التابعة لولاية سيدي بلعباس.

تفيد بتعرضهم للاعتداء قبل اختطافهم ورميهم على مستوى الطريق السريع الرابط بين وهران وقديل بعد سرقة مركبتهم من نوع “بيكانتو” .

حيث صرحوا خلال محضر الاستماع إلى أنهم تنقلوا إلى وهران ليلة الخميس الماضي وبالضبط إلى منطقة عين الترك في محاولة للترفيه ليلتقيا في طريقهم بشابين مثليين عرضا عليهم قضاء ليلة ماجنة رفقتهما، الأمر الذي رضخ له الشباب الثلاثة الذين رافقوهما إلى فيلا متواجدة بشاطئ كوراليز.

أين عثروا على فتاة أخرى تعتبر من ضمن العصابة الإجرامية، وبعد ساعات تفاجأوا بهجوم 4 أشخاص مدججين بالأسلحة اعتدوا عليهم بالضرب قبل سرقة أموالهم وأغراضهم ثم حولوهم باستعمال العنف إلى مدخل بلدية قديل .

وتم رميهم قبل سرقة مركبتهم من نوع “بيكانتو” ليقوم عناصر الدرك بعدها بمداهمة الفيلا المذكورة أين ضبطوا نحو 10 أشخاص نساء ورجال متلبسين بممارسة الدعارة تم توقيفهم جميعا وتحويلهم إلى مقر الدرك للتحقيق معهم.

من بينهم الشابان المثليان كشفا خلال مراحل التحقيق أنهما مكلفان باستدراج الضحايا بأمر من العصابة المتكونة من أربعة عناصر ينحدرون من شطيبو والعين البيضاء اتضح أنهم يملكون ورشة سرية لتفكيك المركبات المسروقة ببلدية مسرغين.

أين تم إلقاء اقبض على كافة أفراد العصابة واسترجاع المركبة المسروقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية مع كافة الموقوفين البالغ عددهم 15 شخصا تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك أين تم متابعة بعضهم بجنحة الدعارة، جناية السرقة الموصوف وسرقة مركبة والاعتداء والاختطاف للمثليين وعناصر عصابة المختص في سرقة السيارات.

فيما وجهت تهمة إنشاء وكر للدعارة والإجرام لصاحبة الفيلا ومسيرها.