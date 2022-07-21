عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة تهاجم المحطة البرية لنقل المسافرين بالبليدة

اقدم أفراد عصابة يقيمون بحي فوضوي، بالهجوم على المحطة البرية لنقل المسافرين فاروق بايلة بالبليدة مستعملين الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.

مما أدى إلى إحداث حالة من الرعب والخوف لدى المسافرين وسكان المنطقة.

وبالرغم من محاولة أعوان الأمن الداخلي للمحطة التصدي لهم إلا أن عدد الكبير صعب عليهم مقاومته وقاموا بغلق أبواب المحطة.

لكن افراد العصابة قام بالقاء الزجاجات الحارقة، وتكسير زجاج بعض الحافلات، كما علمت “النهار” أن سبب الهجوم جاء بعد منع ذات الأعوان هذه العصابة من سرقة المسافرين وبسط سيطرتهم على المحطة.

ومن جهتها مصالح أمن البليدة تدخلت، وقامت بحجز أسلحة بيضاء وتوقيف شخصيين، كما تم فتح تحقيق من طرف عناصر الأمن الحضري الرابع لتحديد هوية الفاعلين.