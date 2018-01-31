عصابة مدججة بالاسلحة تهاجم منزل أفارقة بحي اللوز في وهران

تداول 8 من أفرادها على الاعتداء جنسيا على كاميرونية متزوجة قبل إختطافها وتقديمها لرئيسهم

تعرضت رعية افريقية من جنسية كاميرونية لاعتداء جنسي بشع من قبل عصابة مدججة بالأسلحة اقتحمت منزلها الواقع بحي اللوز في وهران بداعي السرقة بينما كانت رفقة زوجها وشقيقتها وابنها الرضيع وثلاثة اخرين من ذويها.

الضحية المدعوة “ت.فيكي” البالغة من العمر27 سنة والتي تم تحويلها الى المستشفى لمعاينتها وهي في حالة نفسية يرثى لها لبشاعة ما إقترفته العصابة في حقها.

حيث حولتها تحت التهديد بالأسلحة بعدما أمروا مرافقيها بالإستلقاء أرضا حولتها إلى المطبخ أين تداول 8 عناصر من العصابة على الاعتداء عليها جنسيا قبل اختطافها وتقديمها لرئيس العصابة الذي مارس عليها بدوره الفعل المخل بالحياء تحت التهديد وباستعمال العنف.

الضحية وبعد تحريرها قدمت شكوى ضد العصابة المسلحة التي هاجمت عائلتها الإفريقية بمنزلها وسرقة كل أموالها أين باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها للوصول إلى أفراد العصابة المتورطة.