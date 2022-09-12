عصابة مسلحة تعتدي على شبان قصدوا العاصمة من أجل العلاج

تعرض ثلاث شبان من مدينة خميس مليانة لاعتداء مسلح من قبل عصابة اشرار ترصدت لهم حينما تواجدوا بغابة النخيل بواد اوشايح اين هجموا عليهم بالسيوف والخناجر من اجل سرقة أموالهم وهواتفهم النقالة .

وقائع قضية الحال نطلقت حينما تقدم الضحايا الى مركز الشرطة بواد اوشايح من أجل الابلاغ عن اعتداء تعرضوا لهم وقت الزوال، خلال تواجدهم بغابة النخيل بواد اوشايحف قدوما من مدينة خميس مليانة قاصدين العاصمة للذهاب الى مستشفى باب الوادي.

حيث كانوا بيوم الوقائع في لقاء مع احدهم بمنطقة واد اوشايح هذا الاخير الذي ضرب لهم مواعدا بمخرج النفق المحاذي لتلك الغابة، مضيفين في شكواهم انهم خلال وقوفهم هناك تهجم عليهم ثلاث اشخاص وباغتوهم بالاسلحة البيضاء حيث جردوهم من الاموال التي كانت لديهم وبعد انطلاق التحقيق تم التوصل الى الجناة وهم ثلاث شبان يقطنون بمنطة غابة النخيل وعليه تم توقيفهم ثم تحويلهم على وكيل الجمهورية لذات المحكمة ليتم متابعتهم بجنحة السرقة بالتعدد وباستعمال العنف .

المتهمون وخلال محاكمتهم في جلسة المثول الفوري انكروا الوقائع نكرانا قاطعا، وصرحوا انهم يسكنون بالحي ولم يتواجدوا بمسرح الجريمة اثناء الواقعة لانهم موظفين في شركات خاصة في حين اعتبر وكيل الجمهورية الوقائع ثابتة في حقهم والتمس ادانتهم ب4 سنوات حبس نافذ وتغريمهم مبلغ 200الف دج.