عصابة مسلحة تقتل شابا وتصيب آخرين بجـــروح بليغـــة فـــي خنشلـــة

تحولت، ليلة أول أمس، شوارع وأزقة وساحات بلدية أولاد رشاش شرق خنشلة إلى مسرح لما يشبه معارك دامية وحرب شوارع بين أفراد عائلتين، استعملت خلالها كل أنواع الأسلحة البيضاء، حيث اندلعت هذه الحوادث المأساوية الخطيرة مباشرة عقب انتشار خبر جريمة قتل بشعة تعرض لها شاب يبلغ من العمر نحو 22 سنة.

بطعنات خنجر على يد مجموعة أشرار من ستة أفراد من عائلة أخرى كانوا مسلحين بالسكاكين والسيوف والقنابل المسيلة للدموع، وإصابة شابين آخرين من عائلته بجروح وصفت بالبليغة، على خلفية شكوى تقدم بها الضحية المقتول لدى مصالح الأمن بخصوص تعمد مجموعة الأشرار إهانة أفراد عائلته في مساكنهم والتحرش بنسائهم وإزعاجهم بقضاء ليلة مجون وجلسات خمر صاخبة قرب المساكن في قرية رأس الماء شرقي البلدية، مما دفع بهؤلاء إلى الانتقام منه بهذه الطريقة الوحشية، بارتكاب جريمة قتل بدم بارد، ومحاولة قتل شابين من رفقائه، أين تم توقيف ثلاثة عناصر ووضعهم رهن الحبس على ذمة التحقيق، فيما تجري عمليات البحث الواسعة لتوقيف باقي العناصر وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أولاد رشاش، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.