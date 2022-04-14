عصابة مسلحة تهاجم دورية للشرطة لتحرير موقوف في مغنية بتلمسان

وضعت، ليلة أول أمس، مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان، حدا لنشاط واحدة من أخطر عصابات الأحياء المسلحة.

والتي زرعت الرعب وسط المواطنين في الآونة الأخيرة للتغطية على عدة أنشطة إجرامية، خاصة تجارة الممنوعات والسرقات بالعنف، هذه الأخيرة وخلال نجاح قوات الشرطة في إلقاء القبض على المسبوقين قضائيا، سارعت إلى تنفيذ هجوم على دورية الشرطة بغية تحرير المجرم الموقوف بالقوة من قبضتها والذي كان حيالها يحمل سلاحا أبيض، وهو مسبوق في العقد الثاني من العمر.

وبفضل الحكمة والتحلي باليقظة العالية، تم التحكم في الوضع باحترافية قبل القبض على المشتبه فيهم لتنتهي عملية تفتيشهم بحجز أسلحة متنوعة تمثلت في بندقية صيد بحري، سيوف، ساطور من الحجم الكبير، إلى جانب منظار يدوي.

هذه العملية النوعية عرفت توقيف 6 أشخاص من أخطر “مافيا الأحياء”، والذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة لمحكمة مغنية، في انتظار محاكمتهم بتهم تكوين عصابة أشرار لغرض زرع الرعب في الوسط الاجتماعي، الاعتداء وسلب الممتلكات باستعمال أسلحة بيضاء، محاولة مساعدة شخص محل بحث على الفرار من الشرطة، إحداث الضوضاء والإخلال بالسكينة العامة.