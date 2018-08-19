عصابة مسلحة تهاجم سكان حي لاختطاف فتاة مختلة عقليا في ميلة!

شابان مخموران أشعلا الفتيل.. والهجوم شارك فيه العشرات من شباب مدينة «بوحاتم»

المهاجمون استعملوا العصي والخناجر والكلاب المدربة وقوات الدرك تصدت لهم

أقدم، ليلة أمس الأول، شابان كانا على متن مركبة خاصة يقطنان ببلدية بوحاتم على محاولة اختطاف فتاة مختلة عقليا تقطن ببلدية بن يحيى عبد الرحمان بولاية ميلة للاعتداء عليها.

غير أن تفطن السكان حال دون ذلك وأنقذوا الفتاة من مخالب الشابين اللذين كانا مخمورين، قبل أن تتسع دائرة الشجار الذي اهتزت له المدينة.

وأوردت مصادر أن الشابين عادا لمدينة بوحاتم واستقدما عشرات الشباب على متن سيارات ودراجات نارية وشاحنات، وهاجموا السكان على مستوى الحي المذكور وأحياء مجاورة أخرى، مما أدخل بلدية بن يحيى عبد الرحمان في حالة من الفوضى العارمة وصياح النسوة الذي تعالى من شرفات المنازل طلبا للنجدة.

وأضافت مصادر «النهار» أن الهجوم استعملت فيه كل أنواع الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف وسكاكين وقطع حديدية صلبة وخشبية، إضافة إلى مناجل تستعمل للحصاد وكذا كلاب مدربة.

وقد استدعت الوضعية الخطيرة تدخل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بن يحيى عبد الرحمان، أين وضعت تشكيلا أمنيا متكاملا وتمكنت في توقيف الفاعلين الرئيسيين، بينما يجري البحث عن بقية المشاركين في الهجوم الذي تعرض له سكان الحي.

وأشار شهود عيان إلى أن المتدخلين من رجال الدرك الوطني تمكنوا من سد جميع المنافذ التي يمكن استغلالها للهروب، قبل أن يتم الانقضاض على المعتدين وتوقيفهم.

رغم صعوبة العملية التي أدرجت ضمن الملفات الخطيرة المهددة للعلاقات بين سكان البلديتين، بسبب تصرفات طائشة كادت أن تنتهي بجرائم كبيرة، كما تواصل مصالح الدرك الوطني ببن يحيى عبد الرحمان التحقيق في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.