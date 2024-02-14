عصابة ملثمة تختطف تاجرا على متن هاربين للسطو على ملياري سنتيم من مسكنه

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء محاكمة 4 متهمين. ضمن عصابة ملثمة نفذت عملية سطو طالت مسكن تاجر جملة بحي عين النعجة ببلدية السمار في جنح الظلام.

تمكن الجناة بعد اختطاف الضحية المدعو ” ش.محمد” تاجر جملة التخلص منه رميا على الارض مقيد اليدين والرجلين. بحي ” الدهاليز” بالحراش ثم بعدها سرقة سرقة مبلغ ملياري سنتيم.

وتم متابعة المتهمين في قضية الحال كل من ” د.نبيل”،” د.حمزة” ، ب.بلال”،” ف.ع.اسلام”. بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد .لجناية ضد الاشخاص وألاملاك وجناية اختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد. وجناية السرقة بظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة، جنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية.

التحريات تكشف..

وانطلقت التحريات في الملف بتاريخ 5 جانفي 2023، في حدود الساعة الواحدة ونصف صباحا ،بعد العثور على الضحية ” ش.محمد”. مرمى على الأرض مقيدا على مستوى حي الدهاليز ثلاثه بالحراش. في حدود الساعة 1:30 صباحا من يوم 29 ديسمبر 2022 هذا الاخير. صرح أنه في حدود الساعة التاسعة ليلا قبل يوم من الواقعة بعد مغادرته مسكن ابنه راجلا في حدود الساعة 1:10 صباحا. باتجاه مسكنه الكائن ببلدية جسر قسنطينه، تهجم عليه 3 اشخاص مجهولين.

فقام أحدهم بخنقه باستعمال القوة ليتم بعدها وضعه في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة من نوع “هاربيل”. مغطاه ثم قاموا بتكبيله ووضع شريط لاصق. على فمه مع الاستيلاء على مفاتيح مسكنه وهاتفه النقال ثم الانطلاق به الى وجهة مجهولة.

وأضاف الضحية بأنه من خلال المحادثات التي كانت بين المتهمين فهم أنه توجد مجموعة ثانية التي قامت بالدخول الى مسكنه. والاستيلاء على المبلغ المالي المخبى بغرفته والمقدر باكثر من 2 مليار سنتيم.

كما ورد في كلامهم اسم شخص يكنى زاز وهي كنيه تنطبق على شخص اشتغل عنده منذ مده وهو مدعو “مسلولي يفين” .

ولد طى معاينة ابن الضحية لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمسكن العائلي. تم رصد ثلاثة اشخاص ملثمين دخلوا من الباب الرئيسي. بعد فتحه بواسطة مفتاح ثم توجهوا مباشرة الى الطابق الثالث. وبعد حوالي ثماني دقائق شاهد الجناة يغادرون المسكن حاملين في ايديهم خمسة اكياس معبأه بالمال.

تسجيلات كاميرات المراقبة تكشف..

كما بينت تسجيلات كاميرات المراقبة المسيرة من طرف مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر مسار سيارة من نوع رونو كليو. بيضاء اللون منزوعة الترقيم، سلكته بتاريخ الوقائع ابتداء من الساعه 11:26 ليلا من منطقة السمار. على متنها صاحبها المسمى “د. نبيل” وبرفقته “م. يافين”.

أما بالمقعد الخلفي فيتواجد المدعو “حمزة” كما تبين ان الملابس. هي نفسها التي يرتديها الاشخاص الثلاث الذين قاموا بعمليه السرقة من مسكن الضحية.

ومكنت التحريات من تحديد هوية صاحب المركبة المشبوهه المدعو “د. نبيل”. بحيث تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي قدره 26940 دج وهاتفين نقالين.

ولدى سماعه اعترف المشتبه فيه باقترافه الأفعال المنسوبة إليه رفقه شركائه مسلولي. والمدعو حمزة والمدعو بلال بعد التخطيط المسبق للعملية منذ حوالي شهر بالتقريب.

واكد انه تسلم مبلغ مالي مقدر ب 10 مليون سنتيم فقط من الفاعلين. كما ان عمليه خطف الضحية تكفل بها المسمى ” م.يافين ” والمدعو “حمزه” والمدعو “بلال”.

واضاف المتهم أن ” يافين” اخبره في إحدى المرات بأنه يعمل عند شخص ثري ويخفي مبالغ مالية ضخمة بمسكنه. بحي عين النعجة وفي اغلب الاحيان يكون المسكن شاغر. يستعمله فقط لايداع هذه المبالغ المالية كما اخبره انه يمكن له ان يستحضر منه مفاتيح هذا المسكن. نظرا لعلاقه العمل التي تجمعهم وخلالها عرض عليه أن يقوم بسرقة هذه المبالغ المالية. ثم حملها على متن سيارته فوافق على ذلك بدون ان يخبره بانه سيشرك في العملية أشخاص آخرين .

وأضاف وبليله الوقائع طلب منه احضار المركبه بغرض تنفيذ العملية فتوجه اليه مباشرة. وبقي معه الى غاية وصول المدعو “حمزة” على متن مركبة وتوجهوا على متنها. الى مسكن الضحية وصعد ثلاثتهم الى الطابق الثالث ملثمين لكون المكان مزود بكاميرات المراقبة مع قفازات الايدي.

بحيث عثر ” يافين” غلى الأموال بسهولة بداخل 4 اكياس من القماش ” فيلي”. وعلبة كرتونية صغيرة الحجم فقاموا بحملها ومغادره المسكن. باتجاه مدينة الكاليتوس أين كان في انتظارهم شخص يدعى “بلال” على شاحنه صغيرة فاخذوا المبلغ وغادروا المكان على متن الشاحنة وسلموا له مبلغ 10 ملايين سنتيم.