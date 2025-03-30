عصابة ملثمة تستدرج ضحاياها عبر الفايسبوك لشراء “شوكولاطة دبي” بغرض الإعتداء والسرقة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة، من توقيف أحد أفراد عصابة إجرامية ملثمة مختصة في السرقات والإعتداء على المواطنين. معظمهم زبائن مقيمين بالعاصمة والسطيف ولايات مختلفة. تم استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “. بغرض تنفيذ عمليات سرقة تحت طائلة العنف والتهديد بإستعمالأسلحة بيضاء” سيوف” و” سكاكين”. في الوقت الذي كان الضحايا أنهم متوجهين إلى العاصمة وتحديدا مدينة براقي لأجل اقتناء “شوكولاطة دبي”.

والخطير في قضية الحال، أن المتهمين كانوا ينفذون جرائمهم في جنح الظلام مرتدين ألثمة ” كاغول” حتى لا يتمكن ضحاياهم التعرف عليهم.

وقائع القضية

وفي ملف الحال الذي ناقشته محكمة الجنح بالحراش اليوم الأحد، تم متابعة متهم موقوف يدعى ” ع.ياسين”. الذي مثل لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه عن محكمة الحال. حيث تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم كان ينشط ضمن العصابة المسلحة. التي نفذت سلسلة اعتداءات وسرقات على ضحايا، تم تقييد شكاويهم أمام مصالح الأمن ببراقي مكان استدراجهم من طرف المتهم وشركائه. حيث كانوا يعرضون ” شوكولاطة دبي” مستغلين تزايد الطلبية عليها في السوق الوطنية. موهمين ضحاياهم الذين أغلبهم تجار من ولاية سطيف، بأنهم يعرضون ” الشوكلاته ” للبيع بثمن منخفض ومغري جدا. وهو الأمر الذي سهّل عليهم المهمة.

حيث قاموا باستدراج عدد من الضحايا إلى مدينة براقي، بعد هبوط الظلام، وبمجرد وصولهم يخرجون إليهم مدججين بأسلحة بيضاء كبيرة الحجم. مرتدين ألثمة، ومن ثمة يقومون بسلب الضحايا أموالهم تحت طائلة التهديد والاعتداء وهو ما وقع للضحيتين الشقيقين كل من ” الزايدي” و”،شنفرة” المنحدرين من ولاية سطيف. حيث بمجرد وصولهما إلى مدينة براقي، قام 6 أشخاص، من بينهم المتهم الحالي بالتوجه إليهم إلى الشاحنة، وقاموا بالتهجم عليهم بواسطة سيوف. حيث تمكن الضحيتين من التعرف على المتهم الحالي وشريكه المتهم المدعو ” ر.محمد” فيما لم تمكنا من التعرف على البقية بسبب إخفاء وجوههم والظلام الدامس. ونفس الاعتداء تعرض إليه الضحية المدعو ” ف.بيزيد” المقيم بالرويبة.

كما أن المتهم الموقوف في الجلسة أنكر بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه نكرانا قاطعا. نافيا مشاركته العصابة الإجرامية التي تم توقيف أفرادها وايداعهم الحبس. ورغم مواجهة القاضي بتصريحات أحد المتهمين الموقوفين المدعو ” محمد” الذي أكد تواجده معهم خلال تنفيذ الاعتداءات على الضحايا بإستعمال أسلحة.

وعليه إلتمس وكيل الجمهورية توقيع 5 سنوات حبسا نافذا مع المصادرة.