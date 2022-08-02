عصابة ملثمين تسرق محل مجوهرات في وضح النهار بعين ولمان في سطيف!

تمكنت، نهار أول أمس، عصابة مجهولة الهوية من سرقة محل للمجوهرات في وضح النهار وسط بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف.

العصابة استغلت ظروف خلو المكان من المارة بسبب الحرارة المرتفعة، حيث توقفت دراجة أمام المحل ونزل منها شخصا، ثم دخل إلى محل المجوهرات وهو ملثم وقام باستخراج سلاح أبيض وهدد صاحب المحل، ثم قام بجمع مجموعة من المجوهرات في كيس وخرج بسرعة البرق وركب الدراجة مع صاحبه ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث سارع صاحب المحل إلى إخطار مصالح الأمن وإيداع شكوى لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة، أين تنقل عناصر من فرقة الشرطة القضائية وفرقة من الشرطة العلمية، حيث قامت الفرقة الأولى بتطويق المكان ومعاينة مسرح الحادثة والبحث عن الفاعلين، فيما قامت الفرقة الثانية بأخذ كل الأدلة والقرائن من بصمات وغيرها التي تمكنها من الوصول إلى تحديد هوية الفاعلين، كما قامت ذات العناصر بفتح تحقيق وتوقيف بعض المسبوقين قضائيا والمشكوك فيهم للتحقيق معهم، ولا يزال التحقيق جاريا للوصول إلى هوية الفاعلين.

الحادثة تركت كثيرا من الاستياء والتساؤل عن هذه العصابات التي استفحلت في البلدية، وأصحبت تهدد أمن المواطن والاستيلاء على ممتلكاته، خاصة وأن عصابة تمكنت في نفس العملية وباستعمال سلاح ناري من الاستيلاء على محل للمجوهرات في بلدية “بيضاء برج”.

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