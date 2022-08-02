عصابة ملثمين تسرق محل مجوهرات في وضح النهار بعين ولمان في سطيف!
تمكنت، نهار أول أمس، عصابة مجهولة الهوية من سرقة محل للمجوهرات في وضح النهار وسط بلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف.
العصابة استغلت ظروف خلو المكان من المارة بسبب الحرارة المرتفعة، حيث توقفت دراجة أمام المحل ونزل منها شخصا، ثم دخل إلى محل المجوهرات وهو ملثم وقام باستخراج سلاح أبيض وهدد صاحب المحل، ثم قام بجمع مجموعة من المجوهرات في كيس وخرج بسرعة البرق وركب الدراجة مع صاحبه ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث سارع صاحب المحل إلى إخطار مصالح الأمن وإيداع شكوى لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة، أين تنقل عناصر من فرقة الشرطة القضائية وفرقة من الشرطة العلمية، حيث قامت الفرقة الأولى بتطويق المكان ومعاينة مسرح الحادثة والبحث عن الفاعلين، فيما قامت الفرقة الثانية بأخذ كل الأدلة والقرائن من بصمات وغيرها التي تمكنها من الوصول إلى تحديد هوية الفاعلين، كما قامت ذات العناصر بفتح تحقيق وتوقيف بعض المسبوقين قضائيا والمشكوك فيهم للتحقيق معهم، ولا يزال التحقيق جاريا للوصول إلى هوية الفاعلين.
الحادثة تركت كثيرا من الاستياء والتساؤل عن هذه العصابات التي استفحلت في البلدية، وأصحبت تهدد أمن المواطن والاستيلاء على ممتلكاته، خاصة وأن عصابة تمكنت في نفس العملية وباستعمال سلاح ناري من الاستيلاء على محل للمجوهرات في بلدية “بيضاء برج”.
طالع أيضا:
سطيف: توقيف مسبوقين قضائيا وحجز 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية
سطيف: توقيف مسبوقين قضائيا وحجز 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في إطار جهودها الرامية إلى مجابهة الجريمة الحضرية باختلاف أنواعها. من توقيف 3 أشخاص خطيرين من ذوي السوابق العدلية،
بعد أن تم التأكد من ضلوعهم في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية. وتوقيفهم مع حجز كمية هامة منها قدرت بـ 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية.
مع حجز سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ومبلغ مالي هام فاق الــ 76 ألف دج. والذي يعتبر من عائدات الاتجار بهذه السموم.
العملية أطرت من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف وجاءت إثر استغلالهم لمعلومات تشير إلى تحركات مشبوهة.
لأفراد شبكة متورطة في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى إقليم دائرة عين أرنات بسطيف. الأمر الذي أكدته تقارير المكلفين بالتحريات الميدانية، إذ وبعد الترصد وتتبع المشتبه فيهم. تم التدخل في الوقت المناسبة وتوقيفهم ثم استصدار أذون بتفتيش مساكن والتي كانت إيجابية.
بعد استكمال للإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة. حيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض البيع.
إلى جانب حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. دون أي مقتضى شرعي أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.