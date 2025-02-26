عصابة ملثمين تعتدي على سيدة حامل بمنزلها وتسرق مجوهراتها بعين البنيان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من تفكيك لغز عملية إعتداء مصحوبة بالسرقة بالتهديد نفذها ثلاث أشخاص من بينهم امرأة. قاموا باقتحام منزل زوجان بعين البنيان حيث أوهمت السيدة الضحية صاحبة المنزل المدعوة “ع.ل” التي كانت بمفردها بمنزلها وهي حامل بالشهر الخامس. بوجود تسرب من خزان المياه من أجل تفقده. وخلال فتحها الباب وخروجها، اقتحم شابين ملثمين كانا برفقتها المنزل.

حيث قام أحدهما بإمساك الضحية وتهديدها بسكين وضع على بطنها. وإلزامها بتسليمهم الحقيبة السوداء التي خبأتها لديها والدة زوجها. ومنه تفتيش المنزل والاستيلاء على مجوهرات ومبلغ مالي والفرار.

وقائع القضية تعود لتاريخ 15 أوت 2024 ناقشتها اليوم محكمة الشراقة. والتي انطلقت من شكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “ع.ل” رفقة زوجها أمام مصالح الدرك الوطني. تفيد تعرضها لاعتداء سافر من قبل ثلاث أشخاص خلال تواجدها بمنزلها بمفردها وهي حاملا بالشهر الخامس. فيما كان زوجها في مهمة عمل بولاية وهران. حيث فتحت باب المنزل على إثر دقات من سيدة أخبرتها عن وجود تسرب للمياه من الخزان. ولدى خروجها لتفقده، إقتحم منزلها شابين ملثمين حيث قام أحدهما بتقييدها وتهديدها بالقتل بعد وضع سكين على بطنها.

الجناة مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة

فيما قام الآخر بتفتيش المنزل وسرقة كمية من المجوهرات ومبلغ مالي يقدر بـ 50 ألف دج. فيما طالبها المتهم الرئيسي بالحقيبة السوداء التي خبأتها والدة زوجها لديها. وهو الأمر الذي جعلها ترتاب حول هوية المتهم خاصة ان والدة زوجها فعلا قام بترك لديها حقيبة بها مبلغ 1000 اورو خلال سفرها و تمكنت رغم محاولته إخفاء وجهه بمنشفة أخذها من منزلها من التعرف عليه مباشرة بعد سقوطها من على رأسه. هاته الأخيرة تعرفت عليه مجددا أمام مصالح الأمن خلال استظهار صور بعد المسبوقين قضائيا أمامها ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو”ز.م” البالغ من العمر 32 سنة المنحدر من ولاية بسكرة. وهو جار والدة زوجها القاطنة بالشراقة. وسبق له أن تورط رفقة شقيق زوجها في تنفيذ عملية سرقة لمنزل بدالي ابراهيم وإدانتها من محكمة بئر مراد رايس بالحبس. حيث قضى فيها شقيق زوجها عقوبته فيما ظل المتهم “ز.م” فارا.

هاته الأخير أكدت على لسان دفاعها تضررها ماديا ونفسيا من جراء الاعتداء داخل منزلها وطالب بالزام المتهم وشركاؤه الفارين بتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم. خاصة أن التحقيقات القضائية أثبتت بعد الاستعانة بتقنية تحديد المواقع تواجد المتهم بتاريخ الوقائع بعين البنيان وهو ما يعد دليلا اضافيا لادانته.

من جهته المتهم المدعو “ز.م” أنكر ما نسب إليه وأكد أنه لا علاقة له بقضية الحال ونفى تورطه فيها. مؤكدا أن القضية الحالية انتقامية من والدة زوج الضحية التي سبق لها أن التقته وهددته. وذلك انتقاما على دخول ابنها السجن لدى تورطهما في قضية سرقة منزل بدالي ابراهيم والابقاء عليه حرا في نفس الملف.

منوها أنه من غير المعقول التعرف عليه وهو ملثم، من جهتها دفاعه نوهت إلى أن الملف يشوبه العديد من الشكوك، وطالب بافادة موكلها بالبراءة.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.