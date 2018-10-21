عصابة منقبين يكبلون رعية سوري ويستولون على ممتلكاته ببوفاريك في البليدة

تعرض رعية سوري يبلغ 41 سنة إلى عملية هجوم بمنزله الكائن بمدينة بوفاريك شمال شرق ولاية البليدة ،من قبل 3اشخاص يُجهل هويتهم.

حيث اقتحموا شقته واعتدوا عليه وإستولوا على ممتلكاته، القضية وبحسب ذات المصدر أن الحدث وقع بحي 120 مسكن المعروف “تجمع الجيزويت”.

أين تقدم ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون الجلباب والنقاب نحو بيت الضحية وقاموا بالطرق على الباب وبمجرد فتحه قاموا بالاعتداء عليه وتقييد حركته ومن ثم تكبيله والاستيلاء على عدد من التجهيزات بالشقة، ولاذوا بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة على متن سيارة من نوع “كيوكيو”.

من جهته تقدم الضحية ببلاغ لدى مصالح الامن وتجري التحريات لتحديد