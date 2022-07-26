عصابة تختطف فتاة من مركبة صديقها باستعمال القوة في الشارع ببسكرة

أودع شاب عشريني رهن الحبس بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، إثر متابعته في قضية اختطاف فتاة بالعنف، مع السرقة والاعتداء، فيما يبقى ثلاثة آخرون في حالة فرار.

حيثيات القضية عالجتها شرطة الأمن الحضري السادس بعد تلقي شكوى من شاب عمره 33 سنة، حول تعرضه للاعتداء من مجموعة أشخاص سلبوه هاتفه النقال ومبلغا ماليا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، مع اختطاف صديقته التي كانت برفقته على متن سيارة سياحية، حيث صرح الضحية أنه توقف بمركبته في وقت متأخر من الليل أمام محل، ونزل منه لشراء بعض الأغراض، ليتفاجأ عند عودته بمجموعة أشخاص على متن دراجات نارية أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، وأرغموا صديقته على النزول من المركبة ومرافقتهم بالقوة.

ليتم اقتيادها إلى مسكن مهجور بوسط المدينة مستغلين ظلام الليل وقلة الحركة لتنفيذ الجرم، على الفور باشرت الشرطة التحقيق من خلال تكثيف الدوريات والبحث عن الفتاة المختطفة، أين عثروا عليها في وضعية نفسية صعبة وتحت الصدمة، بعدما نجحت في الفرار من قبضة مختطفيها.

ليتم تحويلها إلى مقر الشرطة لسماع أقوالها حول الحادثة، مع عرض صور بعض المسبوقين عليها، حيث تعرفت على الفاعلين، ليتم القبض على أحدهم، كما أفضى التحقيق إلى تعرض الضحية لاعتداء جنسي بالعنف، وبعد استكمال التحقيق، أنجز ملف جزائي ضد الموقوف، قبل تقديمه أمام العدالة، فيما يبقى البحث جاريا عن شركائه.