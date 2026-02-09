عصاد: “استعدت ذكريات الشباب وأتمنى انجازات أفضل للمنتخب الوطني”

عبر الدولي الجزائري السابق صالح عصاد، عن سعادته بالمشاركة في عرض مجسم كأس العالم، مبديا تمنياته بالتوفيق للاعبين الحاليين للمنتخب الوطني.

وصرّح عصاد، في هذا الخصوص: “استعدت ذكريات الشباب، عندما كنت شابا وأحلم بالمشاركة في كأس العالم”.

كما أضاف: “أتمنى أن يحقق اللاعبون الحاليون للمنتخب الوطني، انجازات أفضل مما قدمناه نحن سابقا”.

وجاءت هذه التصريحات من النجم السابق للخضر صالح عصاد، على هامش مشاركته في عرض مجسم كأس العالم بالجزائر.