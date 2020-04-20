عصاد: تقرير بخصوص ترجمة البعد الوطني للغة الأمازيغية سيقدم لرئيس الجمهورية

ستقدم المحافظة السامية للأمازيغية تقريرا لرئيس الجمهورية بخصوص ترجمة البعد الوطني للغة الأمازيغية وتعزيز مهام المحافظة إستجابة لمتطلبات الميدان.

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المحافظة “تطمح إلى تعزيز مهامها و دعم طاقمها بكفاءات متعددة التخصصات من أجل الاستجابة لمتطلبات الميدان، وترجمة البعد الوطني للغة الأمازيغية”.

وقال في ذات السياق، أن “تقريرا في هذا الخصوص سيقدم لرئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون”.

وأكد عصاد، عشية إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي أنه “وبمناسبة الذكرى المزدوجة للربيع الأمازيغي فإن المحافظة السامية للأمازيغية تجدد التأكيد على التزامها الدائم بالعمل من أجل تعزيز الأمازيغية ضمن أجهزة التعليم والاتصال من خلال مرافقة عملية تجسيد مسار تعميمها الذي شرع فيه سنة 1995”.

كما أشار أن مهمة المحافظة تتمثل في “تعزيز الأمازيغية كبعد ثابت للجزائر”، مضيفا أن “المحافظة بذلت حتى الآن جهودا معتبرة من أجل تطوير اللغة الأمازيغية وتأهيلها كلغة وثقافة وتراث”.