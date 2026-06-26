عصاد: “نملك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق ضد النمسا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث النجم الأسبق للمنتخب الوطني، صالح عصاد، عن المواجهة المقبلة للمنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بالنمسا، مؤكدا صعوبتها على الطرفين.
وصرح عصاد، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني، الفوز على النمسا، والتأهل للدور المقبل”.
كما أضاف: “منتخب النمسا، يملك تشكيلة قوية، ويعتمد على بناء اللعب من الخلف، لذا أتوقع أن تكون المواجهة جد قوية من الطرفين”
وتابع صالح عصاد: “منتخبنا يملك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق ضد النمسا، على غرار محرز، وغويري، وغيرهم، أتمنى لهم التوفيق، وتحقيق التأهل”.
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