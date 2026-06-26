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الرياضة

عصاد: “نملك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق ضد النمسا”

بقلم كريم تيغرمت
عصاد: “نملك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق ضد النمسا”
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تحدث النجم الأسبق للمنتخب الوطني، صالح عصاد، عن المواجهة المقبلة للمنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بالنمسا، مؤكدا صعوبتها على الطرفين.

وصرح عصاد، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني، الفوز على النمسا، والتأهل للدور المقبل”.

كما أضاف: “منتخب النمسا، يملك تشكيلة قوية، ويعتمد على بناء اللعب من الخلف، لذا أتوقع أن تكون المواجهة جد قوية من الطرفين”

وتابع صالح عصاد: “منتخبنا يملك لاعبين بإمكانهم صنع الفارق ضد النمسا، على غرار محرز، وغويري، وغيرهم، أتمنى لهم التوفيق، وتحقيق التأهل”.

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